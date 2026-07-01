Visite guidée autour du château : histoire, architecture et botanique, Château d’Acquigny, Acquigny

Informations pratiques

Visite guidée autour du château : histoire, architecture et botanique 19 et 20 septembre Château d’Acquigny Eure

Durée 1h, 7€, gratuit (<18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

“Acquigny est parfait. Acquigny est à la taille de l’homme”, s’enthousiasmait Jean de la Varende. Au confluent de l’Eure et de l’Iton situé, le parc, initialement conçu à la française au XVIIIe siècle, a été transformé en parc romantique de 16 hectares avec une attention particulière portée à l’intégration de l’eau et de la végétation. Ces éléments sont intégrés dans un paysage romantique et contribuent à l’ambiance poétique du lieu. L’eau est omniprésente, avec des bassins où plongent les racines d’arbres centenaires. Une rivière serpentine et un système de canaux qui détournent l’eau de l’Iton, créent ainsi un écrin naturel pour le château et ses jardins. Séduit par les cascades monumentales, cascatelles, chemins de roches, ponts et canaux, les eaux qui bruissent de toutes part jusqu’à l’exceptionnel potager verger qui abritent de grands poiriers en espaliers. Vous apprécierez les tailles impressionnantes des cyprès de Louisiane, des platanes, des sophoras, des hêtres pourpres, des séquoias…

Sur le chemin du retour, vous admirez un nouvel aspect de l’élégante silhouette du château renaissance construit par Philibert Delorme pour immortaliser l’amour de ses constructeurs, l’orangerie construite en 1746 abritant une belle collection d’agrumes dans le jardin d’inspiration italienne composé de topiaires et de plantes méridionales et l’ancien pressoir avec sa collection d’outils anciens et de planches de bois d’arbres du parc. Une rivière artificielle traverse le parc, ajoutant une dimension visuelle et sonore apaisante, tandis que des ponts et des chemins de roches invitent à la flânerie. Vous souhaitez vivre une expérience unique, remonter le temps, profiter d’un cadre idyllique et enchanteur : une promenade historique, botanique et romantique à découvrir dans un cadre enchanteur et poétique.

Château d’Acquigny 1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie 0684516677 https://www.instagram.com/jardindacquigny Le domaine est situé en fond de vallée, entre l’Eure et l’Iton. Remplaçant un château fort rasé en 1378, le château d’Acquigny a été construit entre 1557 et 1572 et devait dès l’origine posséder des jardins importants. Le château et le parc ont été progressivement agrandis et transformés au XVIIe siècle, et surtout à partir de 1745 pour le Président d’Acquigny, président à mortier du Parlement de Rouen, par l’architecte Charles Thibault. L’ensemble comporte des communs, au nord et à l’ouest d’une vaste cour, une église, prolongée au sud-ouest par une orangerie, un vaste parc au dessin régulier, parcouru par un réseau de canaux se recoupant entre eux et alimentant deux miroirs d’eau et un grand canal. A la fin de sa vie, le président d’Acquigny s’est fait construire un logement secondaire accolé au chevet de l’église, connu sous le nom de Petit Château. L’ensemble des constructions de la seconde moitié du XVIIIe siècle est homogène, notamment en raison d’un emploi quasi exclusif de brique orangée. Le parc a été mis au goût du jour postérieurement à 1823 (création d’une rivière artificielle, construction de cascades, ponts de rochers, introduction d’essences nouvelles, etc.). Entre 1845 et 1860, les douves ont été supprimées et le cimetière a été déplacé à son emplacement actuel. A 5 km au sud de Louviers par la RN154.

“Acquigny est parfait. Acquigny est à la taille de l’homme”, s’enthousiasmait Jean de la Varende. Au confluent de l’Eure et de l’Iton situé, le parc, initialement conçu à la française au XVIIIe a été…

©Charles Faye