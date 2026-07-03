Informations pratiques

Acquigny

Visite guidée du parc et du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

Parc et Jardins du Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Au confluent de l’Eure et de l’Iton situé, le parc, initialement conçu à la française au XVIIIe siècle, a été transformé en parc romantique de 16 hectares avec une attention particulière portée à l’intégration de l’eau et de la végétation. Ces éléments sont intégrés dans un paysage romantique et contribuent à l’ambiance poétique du lieu. L’eau est omniprésente, avec des bassins où plongent les racines d’arbres centenaires. Une rivière serpentine et un système de canaux qui détournent l’eau de l’Iton, créent ainsi un écrin naturel pour le château et ses jardins. Séduit par les cascades monumentales, cascatelles, chemins de roches, ponts et canaux, les eaux qui bruissent de toutes part jusqu’à l’exceptionnel potager verger qui abritent de grands poiriers en espaliers. Vous apprécierez les tailles impressionnantes des cyprès de Louisiane, des platanes, des sophoras, des hêtres pourpres, des séquoias… Visites guidées à 11h, 15h et 16h30. .

Parc et Jardins du Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny 27400 Eure Normandie +33 2 32 50 23 31

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English : Visite guidée du parc et du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite guidée du parc et du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure