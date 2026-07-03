Informations pratiques

Acquigny

Atelier les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

Parc et Jardins du Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les abeilles s’invitent au Parc et Jardins d’Acquigny ! Ce week-end, venez rencontrer une apicultrice passionnée et découvrir les secrets fascinants de la ruche. Au programme présentation des ruches et du rôle essentiel des abeilles, échanges et découvertes autour de l’apiculture, vente de miel et de produits de la ruche. Une animation idéale pour les petits comme pour les grands, à découvrir lors de votre visite du parc. .

Parc et Jardins du Château d’Acquigny, 1 Rue Aristide Briand Acquigny 27400 Eure Normandie +33 2 32 50 23 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine

L’événement Atelier les abeilles s’invitent dans le parc du château d’Acquigny Journées européennes du patrimoine Acquigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure