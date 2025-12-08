Circuit du Buzion Belleau Meurthe-et-Moselle

Circuit du Buzion Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Buzion 54610 Belleau Meurthe-et-Moselle Grand Est

Cette belle randonnée vous fera découvrir la forêt du Buzion et les hauteurs du Grand Belleau, avec de beaux points de vue sur la vallée de la Natagne et le département de la Moselle tout proche. Vous passerez à proximité du château de Morey du XVIe siècle, avec son porche de pierre. Vous sillonnerez au travers de la forêt reposante de Buzion, pour enfin admirer, vue d’en haut, le village de Belleau et sa région.

Balisage principale Anneau rouge

https://www.comcom-sgc.fr/decouvrir/a-faire/se-balader +33 3 83 31 74 37

English :

This beautiful hike takes in the Buzion forest and the heights of Grand Belleau, with beautiful views over the Natagne valley and the nearby Moselle department. You’ll pass by the 16th-century château de Morey, with its stone porch. You’ll wind your way through the restful Buzion forest, before admiring the village of Belleau and the surrounding area from above.

Main signposting: Red ring

Deutsch :

Auf dieser schönen Wanderung entdecken Sie den Wald von Buzion und die Anhöhen von Grand Belleau mit schönen Aussichtspunkten auf das Natagne-Tal und das nahe gelegene Departement Moselle. Sie kommen in der Nähe des Schlosses Morey aus dem 16. Jahrhundert mit seinem Steinportal vorbei. Sie durchqueren den erholsamen Wald von Buzion, um schließlich das Dorf Belleau und seine Umgebung von oben zu bewundern.

Hauptmarkierung: Roter Ring

Italiano :

Questa bella passeggiata vi porterà attraverso la foresta di Buzion e le alture di Grand Belleau, con splendide viste sulla valle della Natagne e sul vicino dipartimento della Mosella. Passerete accanto al castello di Morey, del XVI secolo, con il suo portico in pietra. Si attraverserà la riposante foresta di Buzion, per poi ammirare dall’alto il villaggio di Belleau e i suoi dintorni.

Segnaletica principale: Anello rosso

Español :

Este hermoso paseo le llevará a través del bosque de Buzion y las alturas de Grand Belleau, con hermosas vistas sobre el valle de Natagne y el cercano departamento del Mosela. Pasará junto al castillo de Morey, del siglo XVI, con su porche de piedra. Atravesará el tranquilo bosque de Buzion, antes de admirar desde lo alto el pueblo de Belleau y sus alrededores.

Señalización principal: Anillo rojo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Système d’information touristique Lorrain