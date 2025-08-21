Circuit du Cambolitain Chambellay Maine-et-Loire
Circuit du Cambolitain
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Cambolitain 49220 Chambellay Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ce circuit offre une découverte de Chambellay. Une randonnée alternant entre bords de Mayenne, paysages ruraux et patrimoine.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
This trail offers a discovery of Chambellay. A hike alternating between the banks of the Mayenne, rural landscapes and heritage.
Deutsch :
Dieser Rundgang bietet eine Entdeckungstour durch Chambellay. Eine Wanderung, die zwischen den Ufern der Mayenne, ländlichen Landschaften und dem Kulturerbe wechselt.
Italiano :
Questo percorso offre la possibilità di scoprire Chambellay. Una passeggiata che alterna le rive della Mayenne, i paesaggi rurali e il patrimonio.
Español :
Este sendero ofrece la oportunidad de descubrir Chambellay. Un paseo que alterna las orillas del Mayenne, los paisajes rurales y el patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime