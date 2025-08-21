Circuit du Cambolitain Chambellay Maine-et-Loire

Circuit du Cambolitain

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Cambolitain 49220 Chambellay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce circuit offre une découverte de Chambellay. Une randonnée alternant entre bords de Mayenne, paysages ruraux et patrimoine.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

This trail offers a discovery of Chambellay. A hike alternating between the banks of the Mayenne, rural landscapes and heritage.

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet eine Entdeckungstour durch Chambellay. Eine Wanderung, die zwischen den Ufern der Mayenne, ländlichen Landschaften und dem Kulturerbe wechselt.

Italiano :

Questo percorso offre la possibilità di scoprire Chambellay. Una passeggiata che alterna le rive della Mayenne, i paesaggi rurali e il patrimonio.

Español :

Este sendero ofrece la oportunidad de descubrir Chambellay. Un paseo que alterna las orillas del Mayenne, los paisajes rurales y el patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime