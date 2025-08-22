Circuit du camp de Conlie Conlie Sarthe

Circuit du camp de Conlie

Circuit du camp de Conlie 72240 Conlie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5200.0 Tarif :

Ce circuit de 5.3 km vous permet de marcher dans les pas de ces hommes, d’imaginer leur vie dans ce “Kerfank”, mot breton qui signifie “ville de boue”, touchés par des épidémies et sous équipés car les armes promises par Gambetta ne sont jamais arrivées.

English :

This 5.3 km circuit lets you walk in the footsteps of these men, imagining their lives in this Kerfank , a Breton word meaning mud town , affected by epidemics and under-equipped because the weapons promised by Gambetta never arrived.

Deutsch :

Dieser 5,3 km lange Rundweg ermöglicht es Ihnen, in die Fußstapfen dieser Männer zu treten und sich ihr Leben in dieser Kerfank (bretonisch für Schlammstadt ) vorzustellen, die von Epidemien heimgesucht wurden und unterbesetzt waren, da die von Gambetta versprochenen Waffen nie ankamen.

Italiano :

Questo percorso di 5,3 km permette di camminare sulle orme di questi uomini, di immaginare la loro vita in questa Kerfank , parola bretone che significa città di fango , colpita da epidemie e sotto equipaggiata perché le armi promesse da Gambetta non arrivarono mai.

Español :

Este recorrido de 5,3 km permite seguir las huellas de estos hombres, imaginar su vida en este Kerfank , palabra bretona que significa pueblo de barro , afectado por epidemias y mal equipado porque las armas prometidas por Gambetta nunca llegaron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire