Conlie

Reconstitution historique 39-45

1 Route de Sillé Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Reconstitution historique 39-45

70 reconstitueurs vous plongent à l’été 1944

Exposition de véhicules, démonstration, vide de camp

Bourse militaria le 9 août .

1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 39 49

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English :

L’événement Reconstitution historique 39-45 Conlie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume