Reconstitution historique 39-45 Conlie
Reconstitution historique 39-45 Conlie samedi 8 août 2026.
Conlie
Reconstitution historique 39-45
1 Route de Sillé Conlie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Reconstitution historique 39-45
70 reconstitueurs vous plongent à l’été 1944
Exposition de véhicules, démonstration, vide de camp
Bourse militaria le 9 août .
1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 39 49
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English :
L’événement Reconstitution historique 39-45 Conlie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume
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