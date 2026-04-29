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Reconstitution historique 39-45 Conlie

Reconstitution historique 39-45 Conlie samedi 8 août 2026.

Adresse : 1 Route de Sillé

Ville : 72240 Conlie

Département : Sarthe

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Conlie

Reconstitution historique 39-45

1 Route de Sillé Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Reconstitution historique 39-45

70 reconstitueurs vous plongent à l’été 1944
Exposition de véhicules, démonstration, vide de camp
Bourse militaria le 9 août   .

1 Route de Sillé Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 39 49 

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English :

L’événement Reconstitution historique 39-45 Conlie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume

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