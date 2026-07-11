dimanche 9 août 2026 · Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON · Conlie

Informations pratiques

Bourse militaria Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie Dimanche 9 août, 08h00

Le Musée de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria avec une vingtaine d’exposants. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-09T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T15:00:00.000+02:00

1



Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie Conlie



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

