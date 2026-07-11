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Reconstitution historique 39-45 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie
samedi 8 août 2026 · Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON · Conlie
Informations pratiques
Reconstitution historique 39-45 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie 8 et 9 août
Une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp militaire 39-45. Au programme : visites guidées du musée, présentations d’uniformes, et petites saynètes réalisées par nos passionnées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-09T18:00:00.000+02:00
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Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie Conlie
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