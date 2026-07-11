samedi 8 août 2026 · Musée de la 2ème Guerre mondiale - Roger BELLON · Conlie

Informations pratiques

Reconstitution historique 39-45 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie 8 et 9 août

Une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp militaire 39-45. Au programme : visites guidées du musée, présentations d’uniformes, et petites saynètes réalisées par nos passionnées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-08T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T18:00:00.000+02:00

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Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie Conlie



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