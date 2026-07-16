Bourse militaria, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Informations pratiques

Bourse militaria Dimanche 9 août, 08h00 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T08:00:00+02:00 – 2026-08-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T08:00:00+02:00 – 2026-08-09T15:00:00+02:00

Le dimanche 9 août, dans le cadre de sa reconstitution historique 39-45, le Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria. Une vingtaine d’exposants répondent présents pour vendre leur collection. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place.

Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572261301 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243293949 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bellon@conlie.fr »}]

Le Musée de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria avec une vingtaine d’exposants. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place.

Musée de Conlie