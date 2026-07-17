Reconstitution historique 39-45, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Informations pratiques

Reconstitution historique 39-45 8 et 9 août Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Les 8 et 9 août prochains, Conlie commémorera le 82e anniversaire de la libération de la Sarthe. Pour l’occasion, le Musée Roger BELLON organise un week-end de reconstitution historique 39-45. Une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp et plongeront le visiteur en août 1944. Au programme : visite guidée du musée et présentations d’uniformes et d’armements, sans oublier de petites scénettes réalisées par nos passionnées. C’est également l’occasion d’approcher des véhicules de près, tels que la célèbre jeep Willys.

Le dimanche 9 sera également marqué par une bourse militaria (une brocante d’objets militaires) avec une vingtaine d’exposants.

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Une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp militaire 39-45. Au programme : visites guidées du musée, présentations d’uniformes, et petites saynètes réalisées par nos passionnées.

Musée de Conlie