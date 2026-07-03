Informations pratiques

Conlie

Bourse militaria

Route de Sillé-le-Guillaume Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre de sa reconstitution historique 39-45, le Musée de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria avec une vingtaine d’exposants. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place.

Le dimanche 9 août, dans le cadre de sa reconstitution historique 39-45, le Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger BELLON de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria. Une vingtaine d’exposants répondent présents pour vendre leur collection. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place. .

Route de Sillé-le-Guillaume Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr

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English :

As part of its World War II reenactment, the Conlie Museum, in partnership with Normandy Military Antiques, is organizing a militaria fair featuring about 20 exhibitors. Admission to the fair is free. On-site parking is available.

L’événement Bourse militaria Conlie a été mis à jour le 2026-07-03 par CDT72