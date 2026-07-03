Bourse militaria Conlie
dimanche 9 août 2026 · Conlie
Informations pratiques
Conlie
Bourse militaria
Route de Sillé-le-Guillaume Conlie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 15:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre de sa reconstitution historique 39-45, le Musée de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria avec une vingtaine d’exposants. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place.
Le dimanche 9 août, dans le cadre de sa reconstitution historique 39-45, le Musée de la 2ème Guerre mondiale Roger BELLON de Conlie organise, en partenariat avec Normandy Military Antiques, une bourse militaria. Une vingtaine d’exposants répondent présents pour vendre leur collection. L’accès à la bourse est gratuit. Parking sur place. .
Route de Sillé-le-Guillaume Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr
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English :
As part of its World War II reenactment, the Conlie Museum, in partnership with Normandy Military Antiques, is organizing a militaria fair featuring about 20 exhibitors. Admission to the fair is free. On-site parking is available.
L’événement Bourse militaria Conlie a été mis à jour le 2026-07-03 par CDT72
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- Reconstitution historique 39-45 Conlie 8 août 2026