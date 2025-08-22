Circuit du centre de la France Chazemais Allier

Circuit du centre de la France

Circuit du centre de la France 1 Place de L’Eglise 03370 Chazemais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle accessible à toute la famille traverse le Bois du Dela et vous fait voyager au centre de la France.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

This family-friendly loop takes you through the Bois du Dela to the center of France.

Deutsch :

Dieser für die ganze Familie geeignete Rundweg führt durch den Bois du Dela und lässt Sie in die Mitte Frankreichs reisen.

Italiano :

Questo anello adatto alle famiglie vi porta attraverso il Bois du Dela fino al centro della Francia.

Español :

Este bucle familiar le llevará por el Bois du Dela hasta el centro de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme