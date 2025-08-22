Circuit du chemin Perré Thou Loiret

Circuit du chemin Perré A pieds

Circuit du chemin Perré Route Imperiale 45420 Thou Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Thou est un petit village de Puisaye, qui a conservé une grande partie de son paysage d’autrefois. Vous pourrez admirer les différents châteaux privés du XIXe siècle le château privé de Thou, le château privé de la Chaise et le château privé de Linière.

+33 2 38 31 24 51

English :

Thou is a small village of Puisaye, which preserved a great part of its landscape of formerly. You will be able to admire the various private castles of the 19th century: the private castle of Thou, the private castle of La Chaise and the private castle of Linière.

Deutsch :

Thou ist ein kleines Dorf in der Puisaye, das viel von seiner früheren Landschaft bewahrt hat. Jahrhundert bewundern: das Privatschloss von Thou, das Privatschloss von La Chaise und das Privatschloss von Linière.

Italiano :

Si tratta di un piccolo villaggio di Puisaye, che ha conservato gran parte del suo paesaggio di un tempo. Si possono ammirare i vari castelli privati del XIX secolo: il castello privato di Thou, il castello privato di La Chaise e il castello privato di Linière.

Español :

Se trata de un pequeño pueblo de Puisaye, que conserva gran parte de su paisaje de antaño. Podrá admirar los distintos castillos privados del siglo XIX: el castillo privado de Thou, el castillo privado de La Chaise y el castillo privado de Linière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire