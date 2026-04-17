Thou

Vide-grenier du 1er mai

terrain de la salle plyvalente Thou Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez chiner, dans un cadre bucolique de Puisaye, à Thou le 1er mai à partir de 7 h. Animations dès 11h avec balade à poney pour les enfants, déambulation des Jeunes de Puisaye (théâtre), restauration sur place… Réservation au 06 13 86 86 68 et 02 38 31 65 92.

Venez chiner lors du vide-greniers du 1er mai organisé par le comité d’animations de Thou. Des animations se dérouleront de 11h à 16 h avec des balades à poney gratuites pour les enfants offertes par la mairie et du théâtre de rue avec les Jeunes de Puisaye. Buvette et restauration sur place (boudin, saucisses, frites). Réservation souhaitée pour les exposants au 06 13 86 86 68 et 02 38 31 65 92. .

terrain de la salle plyvalente Thou 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 65 92

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English :

Come bargain hunting in a bucolic Puisaye setting at Thou on May 1st from 7 am. Entertainment from 11 am with a pony ride for children, theater performance by Les Jeunes de Puisaye, on-site catering… Bookings on 06 13 86 86 68 or 02 38 31 65 92.

L’événement Vide-grenier du 1er mai Thou a été mis à jour le 2026-04-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX