Circuit du Corjudin Autry-le-Châtel Loiret

Circuit du Corjudin A pieds

Circuit du Corjudin Place du champ de foire (départ) 45500 Autry-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15500.0 Tarif :

Autry-le-Châtel est un petit village qui s’étend en limite de la Sologne et du Pays Fort. À travers la commune serpente une petite rivière appelée Notre Heure sur laquelle ont jadis fonctionné des moulins à écorces (tan), blé (farine) et cailloux (sablons).

English :

Autry-le-Châtel is a small village on the border of the Sologne and the Pays Fort. A small river called Notre Heure winds through the village, where mills used to operate to produce bark (tan), wheat (flour) and pebbles (sand).

Deutsch :

Autry-le-Châtel ist ein kleines Dorf, das sich an der Grenze zwischen der Sologne und dem Pays Fort erstreckt. Durch die Gemeinde schlängelt sich ein kleiner Fluss namens Notre Heure, an dem früher Mühlen für Rinde (Tann), Weizen (Mehl) und Kieselsteine (Sand) betrieben wurden.

Italiano :

Autry-le-Châtel è un piccolo villaggio al confine tra la Sologna e il Pays Fort. Un piccolo fiume chiamato Notre Heure si snoda attraverso il villaggio, dove un tempo operavano mulini per la corteccia (tan), il grano (farina) e i ciottoli (sabbia).

Español :

Autry-le-Châtel es un pequeño pueblo al borde de la Sologne y del Pays Fort. Un pequeño río llamado Notre Heure atraviesa el pueblo, en el que antiguamente funcionaban molinos de corteza (bronceado), trigo (harina) y guijarros (arena).

