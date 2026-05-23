Autry-le-Châtel

Théâtre La Sérénade

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les Histrions vous donnent rendez-vous pour La Sérénade de Slawomir Mrozek, précédée de quelques fables de La Fontaine. Un spectacle à découvrir à la salle Marcel Legras, entre théâtre, humour et texte classique, pour une belle parenthèse culturelle à partager.

Les 13 et 14 juin, la salle Marcel Legras accueille La Sérénade de Slawomir Mrozek, proposée par Les Histrions.

Précédé de quelques fables de La Fontaine, ce spectacle promet un moment théâtral à la fois accessible, vivant et plein de relief. Entre texte classique et pièce contemporaine, la soirée invite le public à savourer le plaisir du jeu, de la langue et de la scène dans une ambiance conviviale.

Une belle occasion de retrouver le théâtre amateur dans ce qu’il a de plus généreux le goût du partage, de l’interprétation et de la rencontre avec les œuvres. Un rendez-vous culturel à découvrir à Autry-le-Châtel, pour une sortie placée sous le signe du spectacle et de la curiosité. 8 .

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 80 59

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English :

Les Histrions bring you Slawomir Mrozek’s La Sérénade, preceded by some of La Fontaine’s fables. A show to discover at the Salle Marcel Legras, combining theater, humor and classic text, for a cultural interlude to share.

L’événement Théâtre La Sérénade Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX