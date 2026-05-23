Autry-le-Châtel

Les Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Beau-Lièvre Les Arts aux jardins

415 Route des Genets Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 et 7 juin pour les Rendez-vous aux jardins, le Domaine de Beau-Lièvre à Autry-le-Châtel vous invite à sa fête annuelle Les Arts au Jardin . Exposition, ferme pédagogique, artisanat local, salon de thé et douceurs à la rose rythmeront ce week-end convivial, entre nature, art et découverte.

Les 6 et 7 juin, le Domaine de Beau-Lièvre à Autry-le-Châtel vous ouvre les portes de sa fête annuelle Les Arts au Jardin, un rendez-vous placé sous le signe de la nature, de la création et de la convivialité.

Au programme de ce week-end une exposition de peinture consacrée à l’artiste Robert Gallos, une ferme pédagogique avec La Closerie des Roses pour partir à la rencontre des animaux, ainsi qu’un stand de poteries artisanales pour embellir jardins et intérieurs. Le salon de thé sera ouvert toute la journée pour faire une pause gourmande autour des spécialités à la rose, et un déjeuner sur réservation sera également proposé le midi.

Une belle occasion de découvrir le Domaine de Beau-Lièvre autrement, entre art, douceur de vivre, visite guidée et plaisirs du jardin. .

415 Route des Genets Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 29 59 59 marieline.hr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 6 and 7, the Domaine de Beau-Lièvre in Autry-le-Châtel invites you to its annual Les Arts au Jardin garden festival. Exhibitions, an educational farm, local crafts, a tea room and rose-flavored sweets will punctuate this convivial weekend of nature, art and discovery.

L’événement Les Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Beau-Lièvre Les Arts aux jardins Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX