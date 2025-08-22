CIRCUIT DU HALAGE ET DU CONTRE HALAGE AU DÉPART DE MÉNIL (n°25) Ménil Mayenne

CIRCUIT DU HALAGE ET DU CONTRE HALAGE AU DÉPART DE MÉNIL (n°25) 53200 Ménil Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Circuit du halage et du contre halage 13km, 3h15 environ.

http://www.sudmayenne.com/   +33 2 43 70 42 74

English :

Towing and counter towing circuit: 13km, 3h15 approx.

Deutsch :

Rundweg des Treidelns und des Gegentreidelns: 13 km, ca. 3 Std. 15 Min.

Italiano :

Circuito dell’alzaia e della controalzaia: 13 km, circa 3h15.

Español :

Circuito del camino de sirga y del contra camino de sirga: 13 km, aprox. 3h15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire