CIRCUIT DU HALAGE ET DU CONTRE HALAGE AU DÉPART DE MÉNIL (n°25) Ménil Mayenne

CIRCUIT DU HALAGE ET DU CONTRE HALAGE AU DÉPART DE MÉNIL (n°25)
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Circuit du halage et du contre halage 13km, 3h15 environ.
http://www.sudmayenne.com/ +33 2 43 70 42 74
English :
Towing and counter towing circuit: 13km, 3h15 approx.
Deutsch :
Rundweg des Treidelns und des Gegentreidelns: 13 km, ca. 3 Std. 15 Min.
Italiano :
Circuito dell’alzaia e della controalzaia: 13 km, circa 3h15.
Español :
Circuito del camino de sirga y del contra camino de sirga: 13 km, aprox. 3h15.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire