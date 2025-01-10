Circuit du Lavoir d’Embarre PR2 Montricoux Montricoux Tarn-et-Garonne

Une balade facile à travers des paysages boisés et champêtres qui permet de découvrir le village médiéval de Montricoux et les prémices du causse.

A noter quelques passages goudronnés.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of the Lavoir d’Embarre PR2 Montricoux

An easy walk through wooded and rural landscapes which allows you to discover the medieval village of Montricoux and the first steps of the causse.

To be noted some tarred passages.

Deutsch :

Eine leichte Wanderung durch bewaldete und ländliche Landschaften, bei der Sie das mittelalterliche Dorf Montricoux und die Anfänge der Causse entdecken können.

Zu beachten: einige asphaltierte Abschnitte.

Italiano :

Si tratta di una passeggiata facile attraverso la campagna boscosa e rurale, con il villaggio medievale di Montricoux e l’inizio della causale.

Ci sono alcuni tratti asfaltati.

Español : Circuito Lavoir d’Embarre PR2 Montricoux

Un paseo fácil a través de paisajes boscosos y rurales que permite descubrir el pueblo medieval de Montricoux y los inicios de la causse.

Atención: algunos tramos asfaltados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme