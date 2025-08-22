Circuit du Mont Sabot Anthien Nièvre
Circuit du Mont Sabot Anthien Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Mont Sabot En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Circuit du Mont Sabot 58800 Anthien Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Partez pour une randonnée sportive qui vous fera découvrir de beaux panoramas et un riche patrimoine rural.
Difficulté moyenne
https://www.facebook.com/OTCorbigny +33 9 82 56 94 98
English :
Set off on a sporty hike that will take you through beautiful panoramas and a rich rural heritage.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf eine sportliche Wanderung, bei der Sie schöne Panoramen und ein reiches ländliches Erbe entdecken werden.
Italiano :
Partite per un’escursione impegnativa che vi condurrà attraverso splendidi panorami e un ricco patrimonio rurale.
Español :
Emprenda una desafiante caminata que le llevará a través de bellos panoramas y un rico patrimonio rural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data