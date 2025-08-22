Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve) Le Vaumain Oise

Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve) A pieds Facile

Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve) Devant la mairie, 10 Rue du Château 60590 Le Vaumain Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 5000.0 Tarif :

Au départ du circuit, le village de Le Vaumain se situe à la naissance du Pays de Bray et de sa fameuse boutonnière. Vous descendrez rejoindre l’Aunette que vous traverserez sur un petit pont. Et marchez à travers champs pour découvrir le beau panorama sur les prés aux ânes et vaches, les pâtures, les bois, taillis et futaies.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve)

At the start of the tour, the village of Le Vaumain lies at the birthplace of the Pays de Bray and its famous buttonhole. You’ll descend to the Aunette river, which you’ll cross on a small bridge. Then walk across the fields to discover the beautiful panorama of donkey and cow meadows, pastures, woods and coppices.

Deutsch : Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve)

Am Anfang der Route liegt das Dorf Le Vaumain am Anfang des Pays de Bray und seines berühmten Knopflochs. Sie steigen hinab und erreichen den Fluss Aunette, den Sie auf einer kleinen Brücke überqueren. Wandern Sie durch die Felder und genießen Sie das schöne Panorama auf Esel- und Kuhweiden, Wiesen, Wälder, Nieder- und Hochwälder.

Italiano :

All’inizio del percorso, il villaggio di Le Vaumain si trova alla nascita del Pays de Bray e della sua famosa asola. Si scende fino al fiume Aunette, che si attraversa su un piccolo ponte. Attraversando i campi si scopre un bellissimo panorama di prati per asini e mucche, pascoli, boschi, cedui e boschetti.

Español : Circuit du Moulin Vieux, l’écureuil (mauve)

Al inicio de la ruta, el pueblo de Le Vaumain se encuentra en el nacimiento del Pays de Bray y su famoso ojal. Descienda hasta el río Aunette, que cruzará por un pequeño puente. Atraviese los campos para descubrir el hermoso panorama de prados de burros y vacas, pastos, bosques, monte bajo y matorrales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France