Circuit du patrimoine de Courzieu

Circuit du patrimoine de Courzieu Courzieu Rhône vendredi 1 août 2025.

Circuit du patrimoine de Courzieu

Quartier des Hôtelleries 69690 Courzieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le village 8 panneaux évoquent les vestiges du bourg castral, du prieuré-château, la chapelle St Joseph, les croix de chemins, la vigne. Au hameau des Hostelleries, on découvre le vieux pont, les anciennes auberges et le travail du maréchal-ferrant.

https://www.patrimoine-courzieu.fr/ +33 6 08 76 08 11

English : Heritage trail in Courzieu

5 information boards detail the remains of the village built within fortified walls, the castle priory, Saint Joseph’s chapel and byway crosses. In the Hostelleries hamlet, you’ll discover the old bridge, the former inns and blacksmith’s trade.

Deutsch : Parcours patrimoine de Courzieu

Im Dorf erinnern 8 Tafeln an die Überreste der Burg, des Priorats und des Schlosses, die Kapelle St Joseph, die Wegkreuze und die Weinberge. Im Weiler Les Hostelleries entdeckt man die alte Brücke, die alten Gasthäuser und die Arbeit des Hufschmieds.

Italiano :

Nel villaggio, 8 pannelli evocano i resti della città castrale, il castello-prigione, la cappella di San Giuseppe, le croci stradali e il vigneto. Nel borgo di Hostelleries, scoprirete l’antico ponte, le vecchie locande e il lavoro del fabbro.

Español : Parcours patrimoine de Courzieu

En el pueblo, 8 paneles evocan los restos de la ciudad castral, el priorato-castillo, la capilla de San José, los cruces del camino y el viñedo. En la aldea de Hostelleries, descubrirá el antiguo puente, las antiguas posadas y el trabajo del herrero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme