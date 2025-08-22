Sentiers de l’aqueduc de la Brévenne Courzieu Rhône

Sentiers de l’aqueduc de la Brévenne

Sentiers de l’aqueduc de la Brévenne Départ salle polyvalente 69690 Courzieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ces deux circuits pédestres de 7 et 10 km, jalonnés de panneaux explicatifs, permettent de découvrir les vestiges de l’aqueduc romain de la Brévenne présents sur la commune de Courzieu (sections du canal, regards de visite, bac de décantation…).

https://courzieuaventure.fr/ +33 4 74 70 84 05

English :

These two walking circuits of 7 and 10 km, marked out with explanatory panels, allow you to discover the remains of the Roman aqueduct of La Brévenne present in the commune of Courzieu (sections of the canal, manholes, settling tank…).

Deutsch :

Auf diesen beiden 7 und 10 km langen Wanderwegen, die mit erklärenden Schildern markiert sind, können Sie die Überreste des römischen Aquädukts der Brévenne entdecken, die in der Gemeinde Courzieu vorhanden sind (Abschnitte des Kanals, Kontrollschächte, Absetzbecken…).

Italiano :

Queste due escursioni a piedi di 7 e 10 km, segnalate da pannelli esplicativi, permettono di scoprire i resti dell’acquedotto romano della Brévenne nel comune di Courzieu (tratti di canale, tombini, vasca di decantazione, ecc.).

Español :

Estos dos recorridos a pie de 7 y 10 km, señalizados con paneles explicativos, permiten descubrir los restos del acueducto romano del Brévenne en el municipio de Courzieu (tramos del canal, pozos de registro, cubeta de decantación, etc.).

