Circuit du patrimoine industriel L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes
Circuit du patrimoine industriel L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes vendredi 1 mai 2026.
Circuit du patrimoine industriel
Circuit du patrimoine industriel Avenue Charles de Gaulle 05120 L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Le circuit se présente sous la forme d’une exposition de mobiliers industriels (machines, engins de transport…) en plein air. Les pièces reliées entre elles, par un itinéraire, forment un parcours d’interprétation.
+33 4 92 23 03 11
English :
The tour takes the form of an open-air exhibition of industrial furniture (machines, transport equipment, etc.). The exhibits are linked by an itinerary to form an interpretive trail.
Deutsch :
Der Rundgang wird in Form einer Ausstellung von Industriemobiliar (Maschinen, Transportgeräte…) im Freien präsentiert. Die durch eine Route miteinander verbundenen Exponate bilden einen Interpretationsparcours.
Italiano :
Il tour prende la forma di un’esposizione all’aperto di mobili industriali (macchine, mezzi di trasporto, ecc.). I reperti sono collegati tra loro da un percorso e formano un sentiero interpretativo.
Español :
El recorrido adopta la forma de una exposición al aire libre de mobiliario industrial (máquinas, equipos de transporte, etc.). Los objetos expuestos están unidos por una ruta y forman un sendero interpretativo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme