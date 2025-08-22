Circuit du patrimoine industriel L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes

Circuit du patrimoine industriel L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes vendredi 1 mai 2026.

Circuit du patrimoine industriel

Circuit du patrimoine industriel Avenue Charles de Gaulle 05120 L’Argentière-la-Bessée Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit se présente sous la forme d’une exposition de mobiliers industriels (machines, engins de transport…) en plein air. Les pièces reliées entre elles, par un itinéraire, forment un parcours d’interprétation.

  +33 4 92 23 03 11

English :

The tour takes the form of an open-air exhibition of industrial furniture (machines, transport equipment, etc.). The exhibits are linked by an itinerary to form an interpretive trail.

Deutsch :

Der Rundgang wird in Form einer Ausstellung von Industriemobiliar (Maschinen, Transportgeräte…) im Freien präsentiert. Die durch eine Route miteinander verbundenen Exponate bilden einen Interpretationsparcours.

Italiano :

Il tour prende la forma di un’esposizione all’aperto di mobili industriali (macchine, mezzi di trasporto, ecc.). I reperti sono collegati tra loro da un percorso e formano un sentiero interpretativo.

Español :

El recorrido adopta la forma de una exposición al aire libre de mobiliario industrial (máquinas, equipos de transporte, etc.). Los objetos expuestos están unidos por una ruta y forman un sendero interpretativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme