Circuit du pont-canal Châtillon-sur-Cher Loir-et-Cher

Circuit du pont-canal A pieds

Circuit du pont-canal 41130 Châtillon-sur-Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 140 Distance : 7000.0 Tarif :

Entre Selles-sur-Cher et Saint-Aignan, la commune de Châtillon-sur-Cher vous émerveillera par la diversité de ses paysages et par son patrimoine architectural ou gastronomique. Un village à découvrir à une quinzaine de kilomètres du ZooParc de Beauval.

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Between Selles-sur-Cher and Saint-Aignan, the town of Châtillon-sur-Cher will amaze you with the diversity of its landscapes and its architectural or gastronomic heritage. A village to be discovered about fifteen kilometres from the ZooParc de Beauval.

Deutsch :

Zwischen Selles-sur-Cher und Saint-Aignan liegt die Gemeinde Châtillon-sur-Cher, die Sie mit der Vielfalt ihrer Landschaften und ihrem architektonischen oder gastronomischen Erbe in Staunen versetzen wird. Ein Dorf, das es etwa 15 km vom ZooParc de Beauval entfernt zu entdecken gilt.

Italiano :

Tra Selles-sur-Cher e Saint-Aignan, il villaggio di Châtillon-sur-Cher vi stupirà con i suoi diversi paesaggi e il suo patrimonio architettonico e gastronomico. Un villaggio da scoprire a una quindicina di chilometri dallo ZooPark di Beauval.

Español :

Entre Selles-sur-Cher y Saint-Aignan, el pueblo de Châtillon-sur-Cher le sorprenderá por su diversidad de paisajes y su patrimonio arquitectónico y gastronómico. Un pueblo por descubrir a unos quince kilómetros del ZooPark de Beauval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire