Circuit du Rocher de la Guérite Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Circuit du Rocher de la Guérite 67330 Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4200.0 Tarif :

Profitez de ce circuit rafraîchissant pour découvrir la forêt aux alentours du château du Hunebourg, ainsi que des lieux insolites, le Rocher de la Guérite et la Grotte d’Amour !

+33 3 88 70 42 30

English :

Take advantage of this refreshing tour to discover the forest around the Hunebourg castle, as well as unusual places, the Rocher de la Guérite and the Grotte d’Amour!

Deutsch :

Nutzen Sie diese erfrischende Tour, um den Wald in der Umgebung des Schlosses Hunebourg sowie ungewöhnliche Orte, den Rocher de la Guérite und die Grotte d’Amour, zu entdecken!

Italiano :

Approfittate di questo tour rinfrescante per scoprire la foresta intorno al castello di Hunebourg, oltre a luoghi insoliti, il Rocher de la Guérite e la Grotte d’Amour!

Español :

Aproveche esta refrescante excursión para descubrir el bosque que rodea el castillo de Hunebourg, así como lugares insólitos, ¡el Rocher de la Guérite y la Grotte d’Amour!

