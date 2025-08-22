Circuit E.N.S Les prés du bord de Moselle Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Circuit E.N.S Les prés du bord de Moselle Adultes A pieds

Circuit E.N.S Les prés du bord de Moselle Impasse du Moulon 54530 Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 30 Distance : 1900.0 Tarif :

La politique Espaces Naturels Sensibles du département de Meurthe-et-Moselle vise à préserver des sites remarquables.

Le site des prés de bord de Moselle bénéficie d’un arrêté préfectoral de protection de biotope et, depuis 2009, la commune de Pagny-sur-Moselle a acquis la majeure partie des terrains afin d’y mener de nombreuses actions de préservation et d’animation. Il est composé de prairies alluviales et d’anciennes gravières. Les prairies alluviales des bords de Moselle, devenues très rares en Lorraine, confèrent à ce site une importance régionale.

Un sentier pédagogique de 2 km vous apprendra tout sur les richesses animales et végétales de ce site, mais également sur son histoire. Le long du parcours, des panneaux pédagogiques vous feront découvrir les secrets de l’Espace Naturel Sensible, le cours d’eau de la Moselle et la chute du barrage, des prairies sèches historiques des bords de Moselle et les étangs de gravières.

English :

The Espaces Naturels Sensibles policy of the Meurthe-et-Moselle département aims to preserve remarkable sites.

The Moselle riverside meadows site benefits from a prefectoral biotope protection order and, since 2009, the commune of Pagny-sur-Moselle has acquired most of the land in order to carry out a number of preservation and promotion initiatives. It is made up of alluvial meadows and former gravel pits. The alluvial meadows on the banks of the Moselle, which have become very rare in Lorraine, give this site regional importance.

A 2 km educational trail will tell you all about the site’s rich animal and plant life, as well as its history. Along the way, educational panels will help you discover the secrets of the Espace Naturel Sensible, the Moselle watercourse and the dam waterfall, the historic dry meadows on the banks of the Moselle and the gravel ponds.

Deutsch :

Die Politik der Espaces Naturels Sensibles des Departements Meurthe-et-Moselle zielt auf die Erhaltung bemerkenswerter Gebiete ab.

Das Gebiet der Moseluferwiesen profitiert von einem präfektoralen Biotopschutzbeschluss und seit 2009 hat die Gemeinde Pagny-sur-Moselle den Großteil des Geländes erworben, um dort zahlreiche Maßnahmen zur Erhaltung und Animation durchzuführen. Es besteht aus Auenwiesen und ehemaligen Kiesgruben. Die Schwemmlandwiesen am Moselufer sind in Lothringen sehr selten geworden und verleihen dem Gebiet eine regionale Bedeutung.

Auf einem 2 km langen Lehrpfad erfahren Sie alles über den Tier- und Pflanzenreichtum dieses Standorts, aber auch über seine Geschichte. Entlang des Weges werden Sie auf pädagogischen Tafeln in die Geheimnisse des sensiblen Naturraums eingeweiht, den Wasserlauf der Mosel und den Wasserfall der Staustufe, historische Trockenwiesen am Moselufer und die Kiesgrubenweiher entdecken.

Italiano :

La politica degli Espaces Naturels Sensibles del dipartimento della Meurthe-et-Moselle mira a preservare i siti eccezionali.

Il sito dei prati fluviali della Mosella beneficia di un ordine prefettizio di protezione del biotopo e, dal 2009, il comune di Pagny-sur-Moselle ha acquisito la maggior parte dei terreni per realizzare una serie di iniziative di conservazione e promozione. Si tratta di prati alluvionali ed ex cave di ghiaia. I prati alluvionali sulle rive della Mosella, diventati molto rari in Lorena, conferiscono a questo sito un’importanza regionale.

Un percorso didattico di 2 km vi racconterà la ricca vita animale e vegetale del sito e la sua storia. Lungo il percorso, pannelli didattici vi faranno scoprire i segreti dell’Espace Naturel Sensible, il corso d’acqua della Mosella e la cascata della diga, le storiche praterie secche sulle rive della Mosella e gli stagni di ghiaia.

Español :

La política de Espacios Naturales Sensibles del departamento de Meurthe-et-Moselle tiene como objetivo preservar lugares excepcionales.

El sitio de las praderas ribereñas del Mosela se beneficia de una orden prefectoral de protección de biotopos y, desde 2009, el municipio de Pagny-sur-Moselle ha adquirido la mayor parte del terreno para llevar a cabo diversas iniciativas de conservación y promoción. Se compone de praderas aluviales y antiguas graveras. Las praderas aluviales a orillas del Mosela, muy escasas en Lorena, confieren a este sitio una importancia regional.

Un recorrido didáctico de 2 km le explicará la riqueza animal y vegetal del lugar, así como su historia. A lo largo del recorrido, paneles didácticos le ayudarán a descubrir los secretos del Espacio Natural Sensible, el curso de agua del Mosela y la cascada de la presa, las históricas praderas secas a orillas del Mosela y los estanques de grava.

