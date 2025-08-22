Circuit équestre Belle échappée La Breille-les-Pins Maine-et-Loire

Circuit équestre Belle échappée

Circuit équestre Belle échappée 49390 La Breille-les-Pins Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 26500.0 Tarif :

Baladez-vous entre châtaigniers et pins maritimes. Ces derniers furent introduits dès l’époque gallo-romaine dans le massif forestiers entre La Breille-les-Pins et Courléon.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Stroll between chestnut trees and maritime pines. The latter were introduced to the forest between La Breille-les-Pins and Courléon in Gallo-Roman times.

Deutsch :

Wandern Sie zwischen Kastanienbäumen und Strandkiefern. Letztere wurden bereits in gallo-römischer Zeit in das Waldgebiet zwischen La Breille-les-Pins und Courléon eingeführt.

Italiano :

Passeggiate tra castagni e pini marittimi. Questi ultimi sono stati introdotti nella foresta tra La Breille-les-Pins e Courléon in epoca gallo-romana.

Español :

Pasee entre castaños y pinos marítimos. Estos últimos se introdujeron en el bosque entre La Breille-les-Pins y Courléon en época galo-romana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime