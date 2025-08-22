Circuit Fleuri Vaux-Villaine Ardennes

Circuit Fleuri

Point de départ du circuit fleuri au carrefour de la rue de l’Audry et de l’Impasse de la Tour avant d’entrer à Villaine, vous pouvez suivre le circuit à partir du panneau de départ et/ou le télécharger à l’adresse http://vaux-villaine.fr/circuit-fleuri3 boucles possibles Parcours bleu 3km +/- 300 m de dénivelé cumulé Parcours violet 7 km +/- 300 m de dénivelé cumulé Parcours orange 14 km +/- 400 m de dénivelé cumulé

http://www.vaux-villaine.fr/ +33 3 24 56 44 84

English :

Starting point of the flowery circuit at the crossroads of the rue de l’Audry and the Impasse de la Tour before entering Villaine, you can follow the circuit from the starting panel and/or download it at http://vaux-villaine.fr/circuit-fleuri3 possible loops: Blue course 3km +/- 300 m of cumulated difference in height Purple course 7 km +/- 300 m of cumulated difference in height Orange course 14 km +/- 400 m of cumulated difference in height

Deutsch :

Startpunkt des Blumenrundwegs an der Kreuzung der Rue de l’Audry und der Impasse de la Tour vor der Einfahrt nach Villaine. Sie können dem Rundweg ab dem Startschild folgen und/oder ihn unter http://vaux-villaine.fr/circuit-fleuri3 herunterladen. Mögliche Schleifen: Blauer Rundweg 3 km +/- 300 m kumulativer Höhenunterschied Violetter Rundweg: 7 km +/- 300 m kumulativer Höhenunterschied Orange Rundweg 14 km +/- 400 m kumulativer Höhenunterschied

Italiano :

Punto di partenza del circuito fiorito all’incrocio tra la rue de l’Audry e l’Impasse de la Tour prima di entrare a Villaine, è possibile seguire il circuito dal cartello di partenza e/o scaricarlo su http://vaux-villaine.fr/circuit-fleuri3 possibili anelli: percorso blu 3 km +/- 300 m di dislivello cumulativo percorso viola: 7 km +/- 300 m di dislivello cumulativo percorso arancione 14 km +/- 400 m di dislivello cumulativo

Español :

Punto de partida del circuito florido en el cruce de la rue de l’Audry y la Impasse de la Tour antes de entrar en Villaine, puede seguir el circuito desde la señal de salida y/o descargarlo en http://vaux-villaine.fr/circuit-fleuri3 posibles bucles: Ruta azul 3 km +/- 300 m de desnivel acumulado Ruta púrpura: 7 km +/- 300 m de desnivel acumulado Ruta naranja 14 km +/- 400 m de desnivel acumulado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme