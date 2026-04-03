Circuit France Secrète à Vélo Troyes Aube

Circuit France Secrète à Vélo Facile

Circuit France Secrète à Vélo 2 Avenue Maréchal Joffre 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 21600 Distance : 119100.0 Tarif :

Il s’agit ici de l’intégralité du circuit proposé dans l’émission La France Secrète à Vélo .

Ce circuit au départ de la gare de Troyes vous invite à découvrir les richesses et les secrets de notre département à travers les voies vertes et petites routes départementales.

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Facile

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English :

This is the complete tour featured in the program La France Secrète à Vélo .

Departing from Troyes station, this tour invites you to discover the richness and secrets of our department via greenways and small departmental roads.

Deutsch :

Hierbei handelt es sich um die gesamte Tour, die in der Sendung La France Secrète à Vélo vorgeschlagen wurde.

Diese Tour beginnt am Bahnhof von Troyes und lädt Sie dazu ein, die Reichtümer und Geheimnisse unseres Departements auf grünen Wegen und kleinen Landstraßen zu entdecken.

Italiano :

Questo è l’intero percorso presentato nel programma La France Secrète à Vélo .

Con partenza dalla stazione di Troyes, questo tour invita a scoprire i tesori e i segreti del nostro dipartimento attraverso le vie verdi e le piccole strade dipartimentali.

Español :

Este es el recorrido completo que figura en el programa La France Secrète à Vélo .

Con salida de la estación de Troyes, este recorrido le invita a descubrir los tesoros y secretos de nuestro departamento a través de las vías verdes y las pequeñas carreteras departamentales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-06-19 par Aube en Champagne Attractivité