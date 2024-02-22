Circuit gourmand le long du Rhône Saint-Désirat Ardèche

Circuit gourmand le long du Rhône

Circuit gourmand le long du Rhône 07340 Saint-Désirat Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire gourmand à la rencontre des producteurs de la vallée du Rhône en Ardèche Grand Air. Au programme découverte des vins locaux et surprises culinaires chez nos restaurateurs !

https://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 33 24 51

English : Gourmet trip along the River Rhone

A gourmet route with the opportunity to meet Rhone valley winemakers in Ardèche Grand Air. On the programme: a chance to taste local wines and some surprises in store in our restaurants!

Deutsch :

Eine Gourmetroute, auf der Sie die Erzeuger des Rhônetals in Ardèche Grand Air kennenlernen. Auf dem Programm stehen die Entdeckung der lokalen Weine und kulinarische Überraschungen bei unseren Gastronomen!

Italiano :

Un itinerario gastronomico per conoscere i produttori della Valle del Rodano in Ardèche Grand Air. In programma: scoperta dei vini locali e sorprese culinarie nei nostri ristoranti!

Español :

Un itinerario gastronómico para conocer a los productores del Valle del Ródano en Ardèche Grand Air. En el programa: descubrimiento de los vinos locales y sorpresas culinarias en nuestros restaurantes

