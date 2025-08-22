Circuit Gravel 36 km Chemin des vignobles Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Circuit Gravel 36 km Chemin des vignobles 29 rue Marcellin-Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Tracé entre chemins et petites routes, il permet de découvrir une partie du vignoble AOC de Saint Pourçain, de croiser des sites touristiques et historiques.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Traced between lanes and small roads, it allows you to discover part of the Saint Pourçain AOC vineyards, as well as tourist and historical sites.
Deutsch :
Zwischen Wegen und kleinen Straßen verlaufend, bietet er die Möglichkeit, einen Teil des Weinbaugebiets AOC de Saint Pourçain zu entdecken und an touristischen und historischen Stätten vorbeizukommen.
Italiano :
L’itinerario si snoda tra vicoli e strade secondarie, comprendendo parte dei vigneti dell’AOC Saint Pourçain e attraversando siti turistici e storici.
Español :
Trazado entre senderos y pequeñas carreteras, permite descubrir parte de los viñedos de la DOC Saint Pourçain y pasar por lugares turísticos e históricos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme