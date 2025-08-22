Circuit Gravel 36 km Chemin des vignobles Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit Gravel 36 km Chemin des vignobles

Circuit Gravel 36 km Chemin des vignobles 29 rue Marcellin-Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Tracé entre chemins et petites routes, il permet de découvrir une partie du vignoble AOC de Saint Pourçain, de croiser des sites touristiques et historiques.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Traced between lanes and small roads, it allows you to discover part of the Saint Pourçain AOC vineyards, as well as tourist and historical sites.

Deutsch :

Zwischen Wegen und kleinen Straßen verlaufend, bietet er die Möglichkeit, einen Teil des Weinbaugebiets AOC de Saint Pourçain zu entdecken und an touristischen und historischen Stätten vorbeizukommen.

Italiano :

L’itinerario si snoda tra vicoli e strade secondarie, comprendendo parte dei vigneti dell’AOC Saint Pourçain e attraversando siti turistici e storici.

Español :

Trazado entre senderos y pequeñas carreteras, permite descubrir parte de los viñedos de la DOC Saint Pourçain y pasar por lugares turísticos e históricos.

