Circuit Gravel 71 km Saint-Pourçain, Chantelle, Charroux Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit Gravel 71 km Saint-Pourçain, Chantelle, Charroux

Circuit Gravel 71 km Saint-Pourçain, Chantelle, Charroux 29, rue Marcelin Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A travers de jolis villages du Val de Sioule dont Charroux, classé plus beaux villages de France.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Through the pretty villages of the Sioule Valley, including Charroux, listed as one of France’s most beautiful villages.

Deutsch :

Durch hübsche Dörfer im Val de Sioule, darunter Charroux, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt.

Italiano :

Attraverso gli splendidi villaggi della Valle della Sioule, tra cui Charroux, classificato come uno dei più bei villaggi di Francia.

Español :

A través de los bellos pueblos del valle del Sioule, incluido Charroux, clasificado como uno de los pueblos más bellos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme