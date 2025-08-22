Circuit Historique de la Bataille de Stonne Stonne Ardennes

Circuit Historique de la Bataille de Stonne

Circuit Historique de la Bataille de Stonne 08390 Stonne Ardennes Grand Est

Stonne et ses environs furent l’un des hauts lieux de la résistance de l’Armée Française face à la Wehrmacht en mai et juin 1940. Au départ de Stonne,un circuit historique agrémenté de totems explicatifs relie les lieux de la bataille en une 15 aine d’étapes dont notamment le site observatoire du Pain de Sucre, les Grandes Armoises et la Forêt du Mont-Dieu.

+33 3 24 29 79 91

English :

Stonne and its surroundings were one of the high points of the French Army’s resistance against the Wehrmacht in May and June 1940. Starting from Stonne, a historical circuit with explanatory totem poles links the places of the battle in 15 stages, including the Sugar Loaf Observatory, the Grandes Armoises and the Mont-Dieu Forest.

Deutsch :

Stonne und seine Umgebung waren im Mai und Juni 1940 einer der Hauptorte des Widerstands der französischen Armee gegen die Wehrmacht. Von Stonne aus führt ein historischer Rundweg mit erklärenden Totempfählen über 15 Etappen zu den Schauplätzen der Schlacht, darunter das Observatorium Pain de Sucre, Grandes Armoises und Forêt du Mont-Dieu.

Italiano :

Stonne e i suoi dintorni furono uno dei punti più alti della resistenza dell’esercito francese contro la Wehrmacht nel maggio e giugno 1940. Partendo da Stonne, un circuito storico con totem esplicativi collega i luoghi della battaglia in 15 tappe, tra cui l’osservatorio Pain de Sucre, le Grandes Armoises e la Forêt du Mont-Dieu.

Español :

Stonne y sus alrededores fueron uno de los puntos álgidos de la resistencia del ejército francés contra la Wehrmacht en mayo y junio de 1940. Partiendo de Stonne, un circuito histórico con tótems explicativos enlaza los lugares de la batalla en 15 etapas, incluyendo el observatorio del Pain de Sucre, las Grandes Armoises y la Forêt du Mont-Dieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Ardennes Tourisme