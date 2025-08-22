Circuit historique de Moirans Moirans Isère

Circuit historique de Moirans

Circuit historique de Moirans Départ Vieille église 38430 Moirans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Vestiges de l’Antiquité ou du Moyen Âge, découvrez la tour médiévale, les vestiges du Couvent des Cordeliers, le parc de la Grille, l’Auberge des frères Pâris, l’Église Saint Pierre… et partez à la découverte du riche patrimoine de Moirans.

https://www.ville-moirans.fr/ +33 4 76 35 77 33

English : Historical trail around Moirans

Remains of antiquity or the Middle Ages, discover the medieval tower, the remains of the Cordeliers Convent, the Parc de la Grille, the Auberge des frères Pâris, the Church of Saint Pierre… and go and discover the rich heritage of Moirans.

Deutsch : Geschichtsroute Moirans

Überreste aus der Antike oder dem Mittelalter: Entdecken Sie den mittelalterlichen Turm, die Überreste des Cordeliers-Klosters, den Parc de la Grille, die Auberge des frères Pâris, die Kirche Saint Pierre … und gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das reiche Kulturerbe von Moirans.

Italiano :

Resti dell’antichità o del Medioevo, scoprite la torre medievale, i resti del convento dei Cordeliers, il parco della Grille, la locanda dei fratelli Pâris, la chiesa di Saint-Pierre… e partite alla scoperta del ricco patrimonio di Moirans.

Español :

Restos de la antigüedad o de la Edad Media, descubra la torre medieval, los restos del convento de los Cordeliers, el parque de la Grille, la posada de los hermanos Pâris, la iglesia de Saint Pierre… y láncese a descubrir el rico patrimonio de Moirans.

