Circuit historique du Centre-Ville de Nouméa Nouméa Nouvelle-Calédonie

Circuit historique du Centre-Ville de Nouméa

Circuit historique du Centre-Ville de Nouméa 39 Rue Jean Jaurès 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit historique débute son parcours à partir du Musée de la ville de Nouméa, ancienne banque Marchand, Première banque de la Nouvelle-Calédonie.Il se compose de 23 panneaux éparpillés dans la ville.

+33 273115

English : Historic circuit of Noumea city center

The historical tour begins at the Musée de la ville de Nouméa, the former Marchand Bank, New Caledonia’s first bank, and consists of 23 panels scattered throughout the city.

Deutsch :

Der historische Rundgang beginnt am Museum der Stadt Nouméa, der ehemaligen Bank Marchand, der ersten Bank Neukaledoniens, und besteht aus 23 Tafeln, die über die ganze Stadt verteilt sind.

Italiano :

Il tour storico inizia dal Museo della Città di Noumea, l’ex Banca Marchand, la prima banca della Nuova Caledonia, e consiste in 23 pannelli sparsi per la città.

Español :

El recorrido histórico comienza en el Museo de la Ciudad de Numea, el antiguo Marchand Bank, el primer banco de Nueva Caledonia, y consta de 23 paneles repartidos por la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme