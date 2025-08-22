Circuit historique La Verpillière Isère

Circuit historique

Circuit historique 38290 La Verpillière Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La Commission Patrimoine a créé un circuit historique du patrimoine vulpillien.

Le départ se fait sur le parvis de la Maison Girier, côté Jardin de Ville.

18 panneaux jalonnent le circuit de visite historique de la commune.

https://www.laverpilliere.fr/la-vie-locale-et-culturelle/culture-patrimoine/historique-ville/ +33 4 74 94 00 03

English :

The Heritage Commission has created a historical tour of Vulpilles’ heritage.

Departure is from the Maison Girier forecourt, on the Jardin de Ville side.

18 panels mark out the historical tour of the commune.

Deutsch :

Der Ausschuss für Kulturerbe hat einen historischen Rundgang durch das Kulturerbe Vulpillans zusammengestellt.

Der Start befindet sich auf dem Vorplatz des Maison Girier, auf der Seite des Jardin de Ville.

18 Tafeln säumen den historischen Rundgang durch die Gemeinde.

Italiano :

La Commissione del Patrimonio ha creato un tour storico del patrimonio di Vulpilles.

Il percorso inizia davanti alla Maison Girier, sul lato del Jardin de Ville.

ci sono 18 cartelli lungo questo percorso storico della città.

Español :

La Comisión del Patrimonio ha creado un recorrido histórico por el patrimonio de Vulpilles.

El recorrido comienza frente a la Maison Girier, en el lado del Jardin de Ville.

hay 18 postes indicadores a lo largo de este recorrido histórico por la ciudad.

