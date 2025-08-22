Circuit La légende du coq Ecommoy E4 Écommoy Sarthe
Circuit La légende du coq Ecommoy E4 72220 Écommoy Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 19600.0 Tarif :
Circuit La légende du coq balisé E4 en jaune, de 19,6 km. Une variante possible pour raccourcir le circuit à 15,5 km.
https://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Circuit La légende du coq marked E4 in yellow, 19.6 km. A variant is available to shorten the circuit to 15.5 km.
Deutsch :
Rundweg Die Legende des Hahns mit der gelben Markierung E4, 19,6 km lang. Eine mögliche Variante, um den Rundweg auf 15,5 km zu verkürzen.
Italiano :
La légende du coq (La leggenda del gallo) è un percorso di 19,6 km, contrassegnato in giallo dalla sigla E4. È disponibile una variante che accorcia il percorso a 15,5 km.
Español :
La légende du coq (La leyenda del gallo) es una ruta de 19,6 km, marcada E4 en amarillo. Existe una variante que acorta el recorrido a 15,5 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire