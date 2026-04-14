Restitution du repérage des exploitations à transmettre sur les Communautés de Communes Orée de Bercé-Bélinois et Sud-Est Manceau (72), Salle des Quatre Vents, Ecommoy (72), Écommoy

Restitution du repérage des exploitations à transmettre sur les Communautés de Communes Orée de Bercé-Bélinois et Sud-Est Manceau (72) Jeudi 30 avril, 10h00 Salle des Quatre Vents, Ecommoy (72) Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Au programme

Rendez-vous le jeudi 30 avril 2026 à 10 h à la Salle des Quatre Vents à Ecommoy.

Comme vous le savez, le renouvellement des générations en agriculture est un défi collectif qui nécessite l’implication de tous, et il est important de préparer la transmission de chaque exploitation agricole. Sans mobilisation collective, d’ici dix ans, une exploitation sur deux ne sera pas reprise (moyenne en Pays de la Loire).

Un repérage a été réalisé par la Chambre d’agriculture auprès des agriculteurs de plus de 55 ans sur les Communautés de Communes Orée de Bercé-Bélinois et Sud-Est Manceau, avec le concours du Conseil Départemental de la Sarthe. Ce sont 60 % d’entre eux qui se sont mobilisés, ce qui nous permet de brosser un portrait précis des enjeux actuels de la transmission agricole de notre territoire.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de notre étude, en présence d’un élu et de conseillers Chambre d’agriculture, aux côtés des agriculteurs et élus locaux ainsi que des organisations agricoles.

Cette matinée sera l’occasion idéale pour explorer ensemble les perspectives de transmission et découvrir les outils à votre disposition pour chaque étape :

présentation des résultats du repérage,

intervention de la MSA pour échanger sur les démarches à prévoir lors d’une cessation d’activité,

temps d’échange animé où chacun pourra interagir.

Salle des Quatre Vents, Ecommoy (72) Rue Alexandre Bellanger, Ecommoy (72) Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

Participez à la présentation de notre étude, en présence d’un élu et de conseillers Chambre d’agriculture, aux côtés des agriculteurs et élus locaux ainsi que des organisations agricoles.

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