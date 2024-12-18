Circuit la Saône et l’Homme Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Circuit la Saône et l’Homme Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône vendredi 1 août 2025.

Circuit la Saône et l’Homme A pieds Facile

Circuit la Saône et l’Homme rue de la prairie hameau de St Albin 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1700.0 Tarif :

Circuit découverte aménagé le long des Rives de Saône entre le tunnel de Saint-Albin et le village de Rupt-sur-Saône. L’itinéraire, jalonné de panneaux ludiques, permet de mieux appréhender les relations passées et présentes entre l’homme et la rivière. Circuit en aller-retour.

Facile

http://www.otc3.fr/ +33 3 84 68 89 04

English :

Discovery trail along the banks of the Saône between the Saint-Albin tunnel and the village of Rupt-sur-Saône. The itinerary, punctuated by fun panels, provides a better understanding of the past and present relationship between man and the river. Return trip.

Deutsch :

Entdeckungsrundgang entlang des Saône-Ufers zwischen dem Tunnel von Saint-Albin und dem Dorf Rupt-sur-Saône. Die Route ist mit spielerischen Schildern versehen und vermittelt ein besseres Verständnis der vergangenen und gegenwärtigen Beziehungen zwischen Mensch und Fluss. Rundgang mit Hin- und Rückfahrt.

Italiano :

Un percorso di scoperta lungo le rive della Saona tra il tunnel di Saint-Albin e il villaggio di Rupt-sur-Saône. Il percorso, segnalato da divertenti pannelli, permette di comprendere meglio il rapporto passato e presente tra l’uomo e il fiume. Viaggio di ritorno.

Español :

Un sendero de descubrimiento a orillas del Saona, entre el túnel de Saint-Albin y el pueblo de Rupt-sur-Saône. El recorrido, señalizado con paneles lúdicos, permite comprender mejor la relación pasada y presente entre el hombre y el río. Viaje de ida y vuelta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data