Circuit « Le canal et les étangs de Puisaye » Place de la Libération 45250 Ouzouer-sur-Trézée Loiret Centre-Val de Loire

La Puisaye, pays de bocage, est parsemée d’étangs et de bois. Sur les chemins et les sentiers de verdure, le long des rigoles et du canal de Briare, le randonneur sera conquis par le calme et la beauté de la nature.

+33 2 38 31 24 51

English : The Puisaye canal and lakes

The farmland of Puisaye is dotted with lakes and woods. On paths and green trails alongside the runnels and the Briare canal, fall in love with the beauty and calm of nature.

Deutsch :

Die Puisaye, ein Land der Bocage, ist von Teichen und Wäldern durchzogen. Auf den grünen Wegen und Pfaden, entlang der Wasserrinnen und des Kanals von Briare wird der Wanderer von der Ruhe und der Schönheit der Natur überwältigt sein.

Italiano :

La Puisaye, una terra coltivata a siepi, è costellata di stagni e boschi. Sui sentieri e le vie verdi, lungo i fossi e il canale di Briare, l’escursionista sarà affascinato dalla calma e dalla bellezza della natura.

Español :

La Puisaye, país boscoso, está sembrado de bosques y estanques. Los senderistas quedarán indudablemente prendidos por la tranquilidad y la belleza de la vegetación que bordea senderos y caminos, las acequias y el canal de Briare.

