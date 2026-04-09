Ouzouer-sur-Trézée

Vide-greniers des sapeurs-pompiers

Rue du Stade Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin, les sapeurs-pompiers d’Ouzouer-sur-Trézée organisent un vide-grenier ! Venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Une journée idéale pour dénicher des trésors et soutenir les pompiers. Restauration et buvette sur place.

Le 21 juin, ne manquez pas le vide-grenier organisé par les sapeurs-pompiers d’Ouzouer-sur-Trézée ! Venez flâner parmi les stands, chiner des trésors, vendre vos objets inutilisés et profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité. Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires, d’objets insolites ou simplement d’une sortie agréable en famille ou entre amis, cet événement est fait pour vous ! Restauration et buvette sur place pour prolonger le plaisir tout au long de la journée. En participant, vous soutenez les pompiers et leur engagement au service de tous. Réservez vite votre emplacement et rejoignez-nous pour un vide-grenier incontournable ! .

Rue du Stade Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 77 56 63

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English :

On June 15, the Ouzouer-sur-Trézée fire department is organizing a garage sale! Come and bargain, sell and buy in a friendly atmosphere. An ideal day to unearth treasures and support the firefighters. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers des sapeurs-pompiers Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX