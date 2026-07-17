Visite d’une église classée aux Monuments Historiques, Église Saint-Martin, Ouzouer-sur-Trézée

Informations pratiques

Visite d’une église classée aux Monuments Historiques 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée, intérieur et extérieur, de l’église Saint-Martin avec un accès exceptionnel au beffroi et à la charpente du XVᵉ et XVIᵉ.

Récit de quelques anecdotes insolites liées à l’histoire de l’église.

Église Saint-Martin Rue Grande 45250 Ouzouer-sur-Trézée Ouzouer-sur-Trézée 45250 La Gare Loiret Centre-Val de Loire 06 23 21 19 21 http://www.la-martine.fr Église de la fin du XIIe-début du XIIIe siècle, offrant une étonnante harmonie entre l’art roman, gothique et cistercien. Clocher accessible ; important retable du XVIIe siècle ; peintures italiennes du XVIe siècle classées au titre des monuments historiques « Les Apôtres au Credo » ; belle statuaire régionale. Parking à proximité

Visite commentée, intérieur et extérieur, de l’église Saint-Martin avec un accès exceptionnel au beffroi et à la charpente du XVᵉ et XVIᵉ.

©Michel de Metz