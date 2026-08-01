Informations pratiques

Ouzouer-sur-Trézée

Tournoi pêche / pétanque

Sur le canal, face à la salle polyvalente Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des Fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée organise une journée placée sous le signe de la convivialité avec un tournoi mêlant pêche et pétanque. Que vous soyez amateur ou passionné, venez participer aux animations et tenter de remporter de nombreux lots.

Le samedi 22 août, le Comité des Fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée vous invite à participer à une journée conviviale autour de deux activités de plein air.

Dès le matin, une compétition de pêche ouverte à tous se déroulera sur le canal, avec un classement au poids et des récompenses pour les participants. Les enfants pourront également s’initier à la pêche lors d’un créneau qui leur est spécialement réservé.

À partir de 14 h, place au concours familial de pétanque en doublette, organisé autour de la salle polyvalente. Une buvette et un service de restauration seront disponibles sur place tout au long de la journée pour permettre à chacun de profiter pleinement de cet événement festif. 10 .

Sur le canal, face à la salle polyvalente Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 02 90 06

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English :

The Ouzouer-sur-Trézée Festival Committee is organizing a day of fun and fellowship featuring a tournament that combines fishing and pétanque. Whether you’re a casual player or a die-hard fan, come join the fun and try to win one of the many prizes.

L’événement Tournoi pêche / pétanque Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX