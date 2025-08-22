Circuit le Châtelier PR 7 Saint-Séverin sur Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime
Circuit le Châtelier PR 7 Saint-Séverin sur Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit le Châtelier PR 7 Saint-Séverin sur Boutonne
Circuit le Châtelier PR 7 Saint-Séverin sur Boutonne 38 rue de la Mairie 17330 Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Une balade entre l’église perchée de Saint-Séverin et le Château de
Dampierre-sur-Boutonne en passant près de l’oppidum du Châtelier.
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/0f0d2484-77a9-41b2-8899-a6fb408445e4/circuit-le-chatelier-pr-7-saint-severin-sur-boutonne +33 5 46 24 01 01
English :
A walk between the perched church of Saint-Séverin and the Château de
Dampierre-sur-Boutonne, passing near the Châtelier oppidum.
Deutsch :
Eine Wanderung zwischen der hoch gelegenen Kirche Saint-Séverin und dem Schloss von Boutampierre
Dampierre-sur-Boutonne vorbei am Oppidum von Le Châtelier.
Italiano :
Una passeggiata tra la chiesa arroccata di Saint-Séverin e il Castello di Dampierre-sur-Boutonne
Dampierre-sur-Boutonne, passando vicino all’oppidum Châtelier.
Español :
Paseo entre la iglesia encaramada de Saint-Séverin y el castillo de
Dampierre-sur-Boutonne, pasando cerca del oppidum Châtelier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme