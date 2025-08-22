Circuit Le Fief du Mulet PR 6 Saint-Séverin sur Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime

Circuit Le Fief du Mulet PR 6 Saint-Séverin sur Boutonne

Circuit Le Fief du Mulet PR 6 Saint-Séverin sur Boutonne 38 rue de la Mairie 17330 Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au bord du massif forestier de Chizé le village de Saint-Séverin domine la Boutonne. L’église est la seul témoignage de la puissante abbaye de chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin fondée en 1068 sous l’impulsion du Comte Guillaume de Poitiers.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/3cf408b1-5345-4aab-a2ff-bfb0be0cf116/circuit-le-fief-du-mulet-pr-6-saint-severin-sur-boutonne +33 5 46 24 01 01

English :

On the edge of the Chizé forest, the village of Saint-Séverin overlooks the Boutonne. The church is the only remaining reminder of the powerful abbey of Canons Regular of the Order of Saint Augustine, founded in 1068 at the instigation of Count Guillaume de Poitiers.

Deutsch :

Am Rande des Waldmassivs von Chizé beherrscht das Dorf Saint-Séverin den Fluss Boutonne. Die Kirche ist das einzige Zeugnis der mächtigen Abtei der Regularkanoniker des Ordens von Saint-Augustin, die 1068 auf Betreiben des Grafen Wilhelm von Poitiers gegründet wurde.

Italiano :

Ai margini della foresta di Chizé, il villaggio di Saint-Séverin si affaccia sul fiume Boutonne. La chiesa è l’unico ricordo della potente abbazia dei Canonici Regolari dell’Ordine di Sant’Agostino, fondata nel 1068 su iniziativa del conte Guillaume de Poitiers.

Español :

Al borde del bosque de Chizé, el pueblo de Saint-Séverin domina el río Boutonne. La iglesia es el único recuerdo de la poderosa abadía de canónigos regulares de la Orden de San Agustín, fundada en 1068 a instancias del conde Guillaume de Poitiers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme