Circuit le Grand Prix de la Romieu La Romieu Gers

Circuit le Grand Prix de la Romieu

Circuit le Grand Prix de la Romieu Place Etienne Bouet 32480 La Romieu Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

45km pour découvrir le réseau de Castelnau, ses villages fortifiés du XIIIème siècle, un producteurs de Côtes de Gascogne, du patrimoine Naturel, des jardins et d’autres productions locales…

https://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 64 00 00

English :

45km to discover the Castelnau network, its 13th-century fortified villages, a Côtes de Gascogne producer, natural heritage, gardens and other local produce…

Deutsch :

45km, um das Netzwerk von Castelnau, seine befestigten Dörfer aus dem 13. Jahrhundert, einen Produzenten von Côtes de Gascogne, Naturerbe, Gärten und andere lokale Produktionen zu entdecken…

Italiano :

45 km per scoprire la rete di Castelnau, i suoi villaggi fortificati del XIII secolo, un produttore di Côtes de Gascogne, il patrimonio naturale, i giardini e altri prodotti locali…

Español :

45 km para descubrir la red de Castelnau, sus pueblos fortificados del siglo XIII, productor de Côtes de Gascogne, patrimonio natural, jardines y otros productos locales…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme