Circuit Le village et la forêt Pezé-le-Robert Sarthe

Circuit Le village et la forêt

Circuit Le village et la forêt 72140 Pezé-le-Robert Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Ce circuit de 11 km vous invite à découvrir le village de Pezé-le-Robert et la forêt de Sillé située sur les hauteurs de la commune.

http://www.destinationcoco.com/

English :

This 11 km circuit invites you to discover the village of Pezé-le-Robert and the forest of Sillé located on the heights of the commune.

Deutsch :

Diese 11 km lange Strecke lädt Sie dazu ein, das Dorf Pezé-le-Robert und den Wald von Sillé, der sich auf den Höhen der Gemeinde befindet, zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso di 11 km si snoda tra il villaggio di Pezé-le-Robert e la foresta del Sillé sulle colline sopra il villaggio.

Español :

Esta ruta de 11 km recorre el pueblo de Pezé-le-Robert y el bosque de Sillé, en las colinas que lo coronan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire