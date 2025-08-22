Circuit sur la bordure du Massif Armoricain Pezé-le-Robert Sarthe

Circuit sur la bordure du Massif Armoricain

Circuit sur la bordure du Massif Armoricain 72140 Pezé-le-Robert Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 20700.0 Tarif :

Situé sur la bordure du Massif Armoricain et du Bassin Parisien, ce circuit offre des paysages privilégiés sur la Champagne Conlinoise, le bocage Silléen et la forêt domaniale de Sillé.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Situated on the edge of the Armorican Massif and the Paris Basin, this circuit offers privileged views of the Champagne Conlinoise, the Sillé bocage and the Sillé state forest.

Deutsch :

Am Rande des Armorikanischen Massivs und des Pariser Beckens gelegen, bietet diese Strecke privilegierte Landschaften über die Champagne Conlinoise, die Bocage Silléen und den Staatswald von Sillé.

Italiano :

Situato ai margini del Massiccio Armoricano e del Bacino Parigino, questo itinerario si snoda tra la Champagne Conlinoise, il bocage del Sillé e la foresta nazionale del Sillé.

Español :

Situada al borde del Macizo Armoricano y de la cuenca parisina, esta ruta recorre la Champaña Conlinoise, el bocage de Sillé y el bosque nacional de Sillé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire